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Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
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УАФ оголосила міста-господарі домашніх поєдинків збірної України у відборі на ЧС-2022

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 грудня. УНН. Виконавчий комітет Української асоціації футболу ухвалив рішення щодо місця проведення домашніх матчів національної збірної України з футболу із командами Фінляндії та Казахстану у відбірному турнірі ЧС-2022, передає УНН з посиланням на сайт УАФ.

УАФ оголосила міста-господарі домашніх поєдинків збірної України у відборі на ЧС-2022

Виконком УАФ визначив стадіон “Арена Львів” у Львові місцем проведення поєдинків кваліфікаційного турніру чемпіонату світу-2022 Україна — Фінляндія (28 березня 2021 року) та Україна — Казахстан (31 березня 2021 року).

Окрім того, Виконком УАФ на останньому засіданні затвердив Єдиний календар спортивно-масових заходів УАФ на 2021 рік, Процедурний регламент з атестації футбольних клубів у новій редакції та Регламент з атестації футбольних клубів ПФЛ у новій редакції.

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