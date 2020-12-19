УАФ оголосила міста-господарі домашніх поєдинків збірної України у відборі на ЧС-2022
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. Виконавчий комітет Української асоціації футболу ухвалив рішення щодо місця проведення домашніх матчів національної збірної України з футболу із командами Фінляндії та Казахстану у відбірному турнірі ЧС-2022, передає УНН з посиланням на сайт УАФ.
Виконком УАФ визначив стадіон “Арена Львів” у Львові місцем проведення поєдинків кваліфікаційного турніру чемпіонату світу-2022 Україна — Фінляндія (28 березня 2021 року) та Україна — Казахстан (31 березня 2021 року).
Окрім того, Виконком УАФ на останньому засіданні затвердив Єдиний календар спортивно-масових заходів УАФ на 2021 рік, Процедурний регламент з атестації футбольних клубів у новій редакції та Регламент з атестації футбольних клубів ПФЛ у новій редакції.