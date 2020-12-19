УАФ объявила города-хозяева домашних поединков сборной Украины в отборе на ЧМ-2022
Киев • УНН
КИЕВ. 19 декабря. УНН. Исполнительный комитет Украинской ассоциации футбола принял решение о месте проведения домашних матчей национальной сборной Украины по футболу с командами Финляндии и Казахстана в отборочном турнире ЧМ-2022, передает УНН со ссылкой на сайт УАФ.
Исполком УАФ определил стадион “Арена Львов” во Львове местом проведения поединков квалификационного турнира чемпионата мира-2022 Украина — Финляндия (28 марта 2021 года) и Украина — Казахстан (31 марта 2021 года).
Кроме того, Исполком УАФ на последнем заседании утвердил Единственный календарь спортивно-массовых мероприятий УАФ на 2021 год, Процедурный регламент по аттестации футбольных клубов в новой редакции и Регламент по аттестации футбольных клубов ПФЛ в новой редакции.