УАФ назвала трійку претендентів на звання кращого голу року
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. Українська асоціація футболу оголосила трійку претендентів на звання кращого автора голу 2019 року, повідомляє УНН з посиланням на сторінку УАФ в "Instagram".
На перемогу претендує гол півзахисника збірної України U-20 Георгія Цітаїшвілі в фінальному матчі ЧС-2019 проти Південної Кореї, взяття воріт у виконанні хавбека "Динамо" Сергія Сидорчука в матчі Кубка України проти "Шахтаря", а також дальній постріл півзахисника жіночої збірної України U-17 Надії Іванченко в матчі кваліфікації Євро-2020 проти Сербії.
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Примітно, що автора кращого взяття воріт року буде оголошено 2 грудня на церемонії вручення "Футбольні зірки України".
Нагадаємо, взяття воріт Ярмоленка визнано найкращим голом місяця у "Вест Хемі".
Обирай переможця серед фіналістів 2 грудня за допомогою SMS-голосування Одна з головних інтриг церемонії «Футбольні зірки України» - хто переможе у протистоянні кращих голів року: Георгій Цітаїшвілі U-20, Надія Іванченко WU-17 або Сергій Сидорчук «Динамо» Початок прямого ефіру на телеканалі «Футбол 1» о 19:00. Переглядай відео та віддавай свій голос 2 грудня. #уаф #футбольнізіркиукраїни2019