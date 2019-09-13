Взяття воріт Ярмоленка визнано найкращим голом місяця у "Вест Хемі"
Київ • УНН
КИЇВ. 13 вересня. УНН. Гол українського вінгера Андрія Ярмоленка виграв в опитуванні вболівальників "Вест Хема" на кращий м'яч команди в серпні місяці. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінка клубу в Twitter.
Взяття воріт українця відбулося у четвертому турі АПЛ у ворота "Норвіча".
"Історія. Гол. Святкування. Міг бути тільки один переможець в номінації "Гол місяця" в серпні", - сказано у повідомленні клубу у Twitter.
Зауважимо, що для Ярмоленка цей гол став першим після травми і першим з вересня 2018 року.