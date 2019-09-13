Взятие ворот Ярмоленко признано лучшим голом месяца в "Вест Хэме"
Киев • УНН
КИЕВ. 13 сентября. УНН. Гол украинского вингера Андрея Ярмоленко выиграл в опросе болельщиков "Вест Хэма" на лучший мяч команды в августе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страница клуба в Twitter.
Взятие ворот украинца произошло в четвертом туре АПЛ в ворота "Норвича".
"История. Гол. Празднование. Мог быть только один победитель в номинации "Гол месяца" в августе", - говорится в сообщении клуба в Twitter.
Заметим, что для Ярмоленко этот гол стал первым после травмы и первым с сентября 2018 года.