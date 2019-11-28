УАФ назвала тройку претендентов на звание лучшего гола года

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 40783 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 108142 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 100055 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 107391 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 118285 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 147616 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 148179 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140375 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 186141 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 116719 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Актуальное
УАФ назвала тройку претендентов на звание лучшего гола года

УАФ назвала тройку претендентов на звание лучшего гола года

Киев  •  УНН

 • 8875 просмотра

КИЕВ. 28 ноября. УНН. Украинская ассоциация футбола объявила тройку претендентов на звание лучшего автора гола 2019 года, сообщает УНН со ссылкой на страницу УАФ в "Instagram".

На победу претендует гол полузащитника сборной Украины U-20 Георгия Цитаишвили в финальном матче ЧМ-2019 против Южной Кореи, взятие ворот в исполнении хавбека "Динамо" Сергея Сидорова в матче Кубка Украины против "Шахтера", а также дальний выстрел полузащитника женской сборной Украины U-17 Надежды Иванченко в матче квалификации Евро-2020 против Сербии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Определились 11 претендентов на звание лучшего гола года в Украине

Примечательно, что автора лучшего взятия ворот года будет объявлено 2 декабря на церемонии вручения "Футбольные звезды Украины".

Напомним, взятие ворот Ярмоленко признан лучшим голом месяца в "Вест Хэме".

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Выбирай победителя среди финалистов 2 декабря по помощи SMS-голосования Одна из главных интриг церемонии «Футбольные звезды Украины» - кто победит в противостоянии лучших голов года Георгий Цитаишвили U-20, Надежда Иванченко WU-17 или Сергей Сидорчук «Динамо» Начало прямого эфира на телеканале «Футбол 1» в 19:00. Смотри видео и отдавай свой голос 2 декабря. # УАФ # футбольнизиркиукраини2019

Публикация от UAF / УАФ (@ffukraine)

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