УАФ назвала тройку претендентов на звание лучшего гола года
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. Украинская ассоциация футбола объявила тройку претендентов на звание лучшего автора гола 2019 года, сообщает УНН со ссылкой на страницу УАФ в "Instagram".
На победу претендует гол полузащитника сборной Украины U-20 Георгия Цитаишвили в финальном матче ЧМ-2019 против Южной Кореи, взятие ворот в исполнении хавбека "Динамо" Сергея Сидорова в матче Кубка Украины против "Шахтера", а также дальний выстрел полузащитника женской сборной Украины U-17 Надежды Иванченко в матче квалификации Евро-2020 против Сербии.
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Примечательно, что автора лучшего взятия ворот года будет объявлено 2 декабря на церемонии вручения "Футбольные звезды Украины".
Напомним, взятие ворот Ярмоленко признан лучшим голом месяца в "Вест Хэме".
Выбирай победителя среди финалистов 2 декабря по помощи SMS-голосования Одна из главных интриг церемонии «Футбольные звезды Украины» - кто победит в противостоянии лучших голов года Георгий Цитаишвили U-20, Надежда Иванченко WU-17 или Сергей Сидорчук «Динамо» Начало прямого эфира на телеканале «Футбол 1» в 19:00. Смотри видео и отдавай свой голос 2 декабря. # УАФ # футбольнизиркиукраини2019