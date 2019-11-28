УАФ назвала тройку претендентов на звание лучшего гола года

На победу претендует гол полузащитника сборной Украины U-20 Георгия Цитаишвили в финальном матче ЧМ-2019 против Южной Кореи, взятие ворот в исполнении хавбека "Динамо" Сергея Сидорова в матче Кубка Украины против "Шахтера", а также дальний выстрел полузащитника женской сборной Украины U-17 Надежды Иванченко в матче квалификации Евро-2020 против Сербии.

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Примечательно, что автора лучшего взятия ворот года будет объявлено 2 декабря на церемонии вручения "Футбольные звезды Украины".

Напомним, взятие ворот Ярмоленко признан лучшим голом месяца в "Вест Хэме".