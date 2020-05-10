У ЗСУ зафіксували два нових випадки коронавірусу
Київ • УНН
КИЇВ. 10 травня. УНН. У Збройних силах України за минулу добу виявили два нових випадки COVID-19. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомило командування медичних сил ЗСУ, передає УНН.
"За минулу добу зареєстровано два нових випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19", - йдеться у повідомленні.
Так, хворі (1 військовослужбовець Криворізького гарнізону та 1 працівник ЗС України Вінницького гарнізону) лікуються вдома під наглядом медичної служби. Стан задовільний, а симптоми захворювання відсутні.
Зазначається, що усього станом на 10 травня в ЗСУ на COVID-19 хворіє 41 особа, 54 людини одужали та 2 померли.
На ізоляції (в тому числі самоізоляція) – 311 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція у найближчих три доби – 33 особи.
Нагадаємо, що за останню добу на COVID-19 в Україні захворіли 522 людини, померли 15 осіб.