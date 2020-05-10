В ВСУ зафиксировали два новых случая коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 10 мая. УНН. В Вооруженных силах Украины за прошедшие сутки обнаружили два новых случая COVID-19. Об этом на своей странице в Facebook сообщило командование медицинских сил ВСУ, передает УНН.
"За прошедшие сутки зарегистрировано два новых случая заболевания острой респираторной болезнью COVID-19", - говорится в сообщении.
Так, больные (1 военнослужащий Криворожского гарнизона и 1 работник ВС Украины Винницкого гарнизона) лечатся дома под наблюдением медицинской службы. Состояние удовлетворительное, а симптомы заболевания отсутствуют.
Отмечается, что всего по состоянию на 10 мая в ВСУ COVID-19 болеет 41 человек, 54 человека выздоровели и 2 умерли.
На изоляции (в том числе самоизоляция) - 311 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие три дня - 33 человека.
Напомним, что за последние сутки COVID-19 в Украине заболели 522 человека, умерли 15 человек.