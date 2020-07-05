У ЗСУ за добу зафіксували 17 нових випадків захворювання на COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 5 липня. УНН. У Збройних силах України за добу зафіксовано ще 17 випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19, всього хворіють 168 осіб. Про це повідомляє УНН із посиланням на командування Медичних сил ЗСУ.
"Станом на 10:00 05 липня у Збройних Силах України хворіють 168 осіб на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2. Всього за час пандемії одужало – 377 осіб, летальних випадків – 5", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що на ізоляції (в тому числі самоізоляції) перебувають 522 особи. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція в найближчі три доби – 109 осіб.
"За минулу добу зареєстровано 17 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19. З них, у закладах охорони здоров’я перебувають 6 осіб... На лікуванні вдома під наглядом медичної служби знаходиться 11 осіб. Стан здоров’я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання", - резюмували військові медики.
Як повідомлялося раніше в УНН, в Україні до послаблення карантину не готові 8 областей та Київ – МОЗ.