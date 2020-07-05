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В Україні до послаблення карантину не готові 8 областей та Київ – МОЗ

В Україні до послаблення карантину не готові 8 областей та Київ – МОЗ

Київ • УНН

 • 28005 перегляди

КИЇВ. 5 липня. УНН. В Україні, станом на 5 липня, місто Київ та ще 8 областей не відповідають цільовим показникам, необхідних для переходу до наступного етапу послаблення карантинних обмежень. Про це повідомляє УНН із посиланням на дані Міністерства охорони здоров’я України.

За даними МОЗ, до послаблення карантину не готові місто Київ, Волинська, Донецька, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Одеська, Рівненська, Чернігівська області, а також окуповані місто Севастополь та АР Крим (через відсутність даних).

"Перехід областей до наступного етапу карантину, що передбачає послаблення карантинних обмежень, можливий за умови відповідності епідситуації в області визначеним критеріям. Ці критерії відображають контроль за передаванням вірусу, рівень спроможності лікувальної мережі, закладів епідеміологічного профілю та системи охорони здоров’я в цілому протидіяти поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 і, відповідно, дають змогу контролювати епідемічну ситуацію на досягнутому на поточну дату рівні", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, що у МОЗ назвали регіони з найбільшим добовим приростом хворих на COVID-19.

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