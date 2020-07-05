У МОЗ назвали регіони з найбільшим добовим приростом хворих на COVID-19

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Київ • УНН

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КИЇВ. 5 липня. УНН. В Україні за останню добу найбільша кількість підтверджених випадків коронавірусного захворювання COVID-19 зареєстрована у Львівській, Закарпатській, Донецькій областях та у місті Києві. Про це повідомляє Telegram-канал МОЗ "Коронавірус у регіонах", передає УНН.

Зазначається, що всього в Україні виявлено 48 500 випадків коронавірусного захворювання COVID-19. Серед них: нових - 823, одужали - 21 376 осіб (+221 за добу), померло - 1 249 осіб (+22 за добу), підозри виявили у 94 635 людей (+926 за добу).

Найбільше випадків хвороби виявлено у Львівській (138), Закарпатській (107), Донецькій областях (81) та у місті Києві (78). Жодного випадку не виявлено у Луганській області (0). 

Загалом випадки виявлено:

▪️ Вінницька область — 1 951 (+15);
▪️ Волинська область — 2 705 (+42);
▪️ Дніпропетровська область — 1 115 (+5);
▪️ Донецька область — 680 (+81);
▪️ Житомирська область — 1 461 (+14);
▪️ Закарпатська область — 3 321 (+107);
▪️ Запорізька область — 597 (+9);
▪️ Івано-Франківська область — 2 655 (+57);
▪️ Кіровоградська область — 658 (+1);
▪️ м. Київ — 5 543 (+78);
▪️ Київська область — 2 774 (+27);
▪️ Львівська область — 6 197 (+138);
▪️ Луганська область — 84 (0);
▪️ Миколаївська область — 458 (+3);
▪️ Одеська область — 1 865 (+30);
▪️ Полтавська область — 324 (+2);
▪️ Рівненська область — 4 108 (+67);
▪️ Сумська область — 317 (+9);
▪️ Тернопільська область — 2 069 (+44);
▪️ Харківська область — 2 348 (+37);
▪️ Херсонська область — 196 (0);
▪️ Хмельницька область — 839 (+11);
▪️ Чернівецька область — 5 002 (+30);
▪️ Черкаська область — 661 (+4);
▪️ Чернігівська область — 572 (+12).

Як повідомлялося раніше в УНН, в Україні вже 48,5 тис. випадків COVID-19, за добу - 823.

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