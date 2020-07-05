В Україні вже 48,5 тис. випадків COVID-19, за добу - 823
Київ • УНН
КИЇВ. 5 липня. УНН. В Україні на 5 липня зафіксовано вже 48,5 тисячі випадків коронавірусного захворювання COVID-19, нових випадків понад 800. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу на електронній карті, створеній Головним ситуаційним центром України в Апараті Ради національної безпеки і оборони України.
Так, з 48 500 хворих на COVID-19 в Україні за останню добу виявили 823 інфікованих.
Внаслідок хвороби загалом померли 1 249 людей, з них 22 - за останню добу.
Одужали від хвороби 21 376, з них за добу - 221.
Нагадаємо, станом на ранок неділі загальна кількість померлих від інфекції, викликаної новим коронавірусом SARS-CoV-2, у світі складає 528 953. У свою чергу, одужали 6 044 414 людей.