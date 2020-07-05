Коронавірус у світі: одужало понад 6 млн людей
Київ • УНН
КИЇВ. 5 липня. УНН. Станом на ранок неділі загальна кількість померлих від інфекції, викликаної новим коронавірусом SARS-CoV-2, у світі складає 528 953. У свою чергу, одужали 6 044 414 людей. Про це повідомляє УНН з посиланням на Центр системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джонса Хопкінса (США).
Всього у світі 11 199 747 осіб інфіковано.
Країнами з найбільшим поширенням коронавірусу залишаються США (2 838 678), Бразилія (1 539 081), Росія (673 564), а також Індія, Перу, Чилі, Велика Британія, Мексика, Іспанія, Італія, Іран, Пакистан, Саудівська Аравія, Туреччина та Франція.
Найбільшу кількість смертей серед країн світу зафіксовано у США (129 673), Бразилії (64 265), Великій Британії (44 283), а також в Італії, Мексиці, Франції та Іспанії. У Китаї загалом — 4,641.
Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 47 677 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 1 227 — летальні.
Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 185 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.