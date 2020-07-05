Коронавирус в мире: выздоровели более 6 млн человек
Киев • УНН
КИЕВ. 5 июля. УНН. По состоянию на утро воскресенья общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 528 953. В свою очередь, выздоровели 6 044 414 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Хопкинса (США).
Всего в мире 11 199 747 человек инфицировано.
Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (2 838 678), Бразилия (1 539 081), Россия (673 564), а также Индия, Перу, Чили, Великобритания, Мексика, Испания, Италия, Иран, Пакистан, Саудовская Аравия, Турция и Франция.
Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (129 673), Бразилии (64 265), Великобритании (44 283), а также в Италии, Мексике, Франции и Испании. В Китае в целом — 4,641.
Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 47 677 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 1227 — летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.