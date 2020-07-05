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4 марта, 15:53 • 123258 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 125089 просмотра

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
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Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 103026 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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В Украине уже 48,5 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 823

В Украине уже 48,5 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 823

Киев  •  УНН

 • 50071 просмотра

КИЕВ. 5 июля. УНН. В Украине на 5 июля зафиксировано уже 48,5 тысячи случаев коронавирусного заболевания COVID-19, новых случаев более 800. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса на электронной карте, созданной Главным ситуационным центром Украины в Аппарате Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Так, из 48 500 больных COVID-19 в Украине за последние сутки обнаружили 823 инфицированных.

Вследствие болезни вообще умерли 1 249 человек, из них 22 — за последние сутки.

Выздоровели от болезни 21 376, из них за сутки — 221.

Напомним, по состоянию на утро воскресенья общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 528 953. В свою очередь, выздоровели 6 044 414 человек.

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