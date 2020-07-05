В Минздраве назвали регионы с наибольшим суточным приростом больных COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 5 июля. УНН. В Украине за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев коронавирусного заболевания COVID-19 зарегистрировано во Львовской, Закарпатской, Донецкой областях и в Киеве. Об этом сообщает Telegram канал Минздрава "Коронавирус в регионах", передает УНН.
Отмечается, что всего в Украине выявлено 48500 случаев коронавирусного заболевания COVID-19. Среди них: новых - 823, выздоровели - 21376 человек (+221 за сутки), умерло - 1249 человек (+22 за сутки), подозрения выявили у 94635 человек (+926 сутки).
Больше всего случаев болезни выявлено во Львовской (138), Закарпатской (107), Донецкой областях (81) и в Киеве (78). Ни одного случая не выявлено в Луганской области (0).
В общем случаи выявлено:
▪️ Винницкая область - 1951 (+15);
▪️ Волынская область - 2705 (+42);
▪️ Днепропетровская область - 1115 (+5);
▪️ Донецкая область - 680 (+81);
▪️ Житомирская область - 1461 (+14);
▪️ Закарпатская область - 3321 (+107);
▪️ Запорожская область - 597 (+9);
▪️ Ивано-Франковская область - 2655 (+57);
▪️ Кировоградская область - 658 (+1);
▪️ г. Киев - 5543 (+78);
▪️ Киевская область - 2774 (+27);
▪️ Львовская область - 6197 (+138);
▪️ Луганская область - 84 (0);
▪️ Николаевская область - 458 (+3);
▪️ Одесская область - 1865 (+30);
▪️ Полтавская область - 324 (+2);
▪️ Ровенская область - 4108 (+67);
▪️ Сумская область - 317 (+9);
▪️ Тернопольская область - 2069 (+44);
▪️ Харьковская область - 2348 (+37);
▪️ Херсонская область - 196 (0);
▪️ Хмельницкая область - 839 (11);
▪️ Черновицкая область - 5002 (+30);
▪️ Черкасская область - 661 (+4);
▪️ Черниговская область - 572 (+12).
Как сообщалось ранее в УНН, в Украине уже 48,5 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 823.