В Украине к ослаблению карантина не готовы 8 областей и Киев - Минздрав
Киев • УНН
КИЕВ. 5 июля. УНН. В Украине, по состоянию на 5 июля, город Киев и еще 8 областей не соответствуют целевым показателям, необходимых для перехода к следующему этапу ослабления карантина. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Министерства здравоохранения Украины.
По данным Минздрава, к ослаблению карантина не готовы город Киев, Волынская, Донецкая, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Одесская, Ровенская, Черниговская области, а также оккупированный город Севастополь и АР Крым (из-за отсутствия данных).
"Переход областей к следующему этапу карантина, который предусматривает ослабление карантина, возможен при условии соответствия эпидситуации в области определенным критериям. Эти критерии отражают контроль за передачей вируса, уровень способности лечебной сети, учреждений эпидемиологического профиля и системы здравоохранения в целом противодействовать распространению острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2 и, соответственно, позволяют контролировать эпидемическую ситуацию на достигнутом на текущую дату уровне", - сказано в сообщении.
Напомним, что в Минздраве назвали регионы с наибольшим суточным приростом больных COVID-19.