В ВСУ за сутки зафиксировали 17 новых случаев заболевания COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 5 июля. УНН. В Вооруженных силах Украины за сутки зафиксировано еще 17 случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, всего болеют 168 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на командование Медицинских сил ВСУ.
"По состоянию на 10:00 5 июля в Вооруженных Силах Украины болеют 168 человек острой респираторной болезнью COVID-19, вызванную коронавирусом SARS-CoV-2. Всего за время пандемии выздоровели - 377 человек, летальных случаев - 5", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на изоляции (в том числе самоизоляции) находятся 522 человека. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток - 109 человек.
"За прошедшие сутки зарегистрировано 17 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19. Из них, в учреждениях здравоохранения находятся 6 человек... На лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 11 человек. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания", - резюмировали военные медики.
Как сообщалось ранее в УНН, в Украине к ослаблению карантина не готовы 8 областей и Киев - Минздрав.