У ЗСУ за добу зафіксували 10 випадків COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 18 липня. УНН. У Збройних силах України за минулу добу зафіксували 10 нових випадків коронавірусної хвороби, загалом хворіють 129 осіб. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Командування Медичних сил ЗСУ.
“Станом на 10:00 18 липня в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19 хворіє 129 осіб. Всього за час пандемії одужало — 514 осіб, летальних випадків — 5. На ізоляції перебуває 298 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби — 21 особа. За минулу добу зареєстровано 10 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що з нових захворілих в закладах охорони здоров’я перебуває 4 особи. На лікуванні вдома під наглядом медичної служби знаходиться 6 осіб. Стан здоров’я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.
Нагадаємо, в Україні на 9 годину 18 липня зафіксовано вже понад 58 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19, кількість нових випадків уже чотири дні поспіль — понад 800.