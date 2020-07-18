В ВСУ в сутки зафиксировали 10 случаев COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июля. УНН. В Вооруженных силах Украины за прошедшие сутки зафиксировали 10 новых случаев коронавирусной болезни, в общем болеют 129 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Командования Медицинских сил ВСУ.
"По состоянию на 10:00 18 июля в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19 болеет 129 человек. Всего за время пандемии выздоровели - 514 человек, летальных случаев - 5. На изоляции находится 298 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция ближайших трех суток - 21 человек. За прошедшие сутки зарегистрировано 10 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19", - говорится в сообщении.
Отмечается, что из новых заболевших в учреждениях здравоохранения находится 4 человека. На лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 6 человек. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.
Напомним, в Украине на 9:00 18 июля зафиксировано уже более 58 000 случаев коронавирусной болезни COVID-19, количество новых случаев уже четыре дня подряд - более 800.