У ЗСУ відбулися змагання на кращий артилерійський підрозділ
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. На полігоні "Дівички", що на Київщині, відбулися змагання за звання кращого артилерійського підрозділу. Про це УНН повідомили у прес-службі Міноборони.
Першість отримала реактивна артилерійська батарея 81-ї окремої аеромобільної бригади ВВДВ ЗСУ, командиром якої є капітан Дмитро Бобровський. Батарею нагороджено перехідним макетом артилерійської установки та грошовою премією у розмірі 108 тисяч гривен.
"Такі змагання дають можливість порівняти рівень підготовки та навички особового складу з різних підрозділів та частин. Також військовослужбовці можуть обмінятися досвідом, специфічними прийомами щодо ефективного використання тих засобів, які перебувають на озброєнні", – наголосив Віктор Муженко.
За друге місце військові отримали грошову премію у розмірі 72 тисячі гривень, за третє - 36 тисяч гривень.
Кращих військовослужбовців у номінації "Кочуюча гармата" нагороджено нагрудним знаком Генерального штабу ЗС України "За взірцевість у військовій службі ІІІ ступеня".