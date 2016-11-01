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15 марта, 19:03 • 115255 просмотра

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В ВСУ прошли соревнования на лучшее артиллерийское подразделение

В ВСУ прошли соревнования на лучшее артиллерийское подразделение

Киев • УНН

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КИЕВ. 1 ноября. УНН. На полигоне "Дивычки" Киевской области состоялись соревнования за звание лучшего артиллерийского подразделения. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Минобороны.

Победу получила реактивная артиллерийская батарея 81-й отдельной аэромобильной бригады ВВДВ ВСУ, командиром которой является капитан Дмитрий Бобровский. Батарею наградили переходным макетом артиллерийской установки и денежной премией в размере 108 тыс. гривен.

"Такие соревнования дают возможность сравнить уровень подготовки и навыки личного состава из разных подразделений и частей. Также военнослужащие могут обменяться опытом, специфическими приемами по эффективному использованию тех средств, которые находятся на вооружении", - подчеркнул Виктор Муженко.

За второе место военные получили денежную премию в размере 72 тыс. гривен, за третье - 36 тыс. гривен.

Лучших военнослужащих в номинации "Кочующая пушка" наградили нагрудным знаком Генерального штаба ВС Украины "За образцовость в военной службе III степени".

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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