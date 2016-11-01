В ВСУ прошли соревнования на лучшее артиллерийское подразделение

Победу получила реактивная артиллерийская батарея 81-й отдельной аэромобильной бригады ВВДВ ВСУ, командиром которой является капитан Дмитрий Бобровский. Батарею наградили переходным макетом артиллерийской установки и денежной премией в размере 108 тыс. гривен.

"Такие соревнования дают возможность сравнить уровень подготовки и навыки личного состава из разных подразделений и частей. Также военнослужащие могут обменяться опытом, специфическими приемами по эффективному использованию тех средств, которые находятся на вооружении", - подчеркнул Виктор Муженко.



За второе место военные получили денежную премию в размере 72 тыс. гривен, за третье - 36 тыс. гривен.

Лучших военнослужащих в номинации "Кочующая пушка" наградили нагрудным знаком Генерального штаба ВС Украины "За образцовость в военной службе III степени".