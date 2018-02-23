У ЗСУ пообіцяли і далі сприяти роботі СММ ОБСЄ
Київ • УНН
КИЇВ. 23 лютого. УНН. Збройні сили України будуть і надалі забезпечувати сприятливі умови для роботи та безпеки спеціальної моніторингової місії ОБСЄ у зоні проведення АТО. Про це сьогодні сказав начальник Генерального штабу - Головнокомандувач Збройних Сил України Віктор Муженко на зустрічі головою Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні послом Ертурулом Апаканом, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби Міністерства оборони України.
“ЗС України готові й надалі забезпечувати сприятливі умови для роботи та безпеки персоналу СММ ОБСЄ в Україні”, — запевнив Муженко.
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За інформацією прес-служби, під час зустрічі сторони обговорили ситуацію на Сході України, поточні заходи діяльності та найближчу безпекову перспективу роботи СММ ОБСЄ, а також питання подальшої співпраці.
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Крім того, начальник Генштабу ЗСУ подякував представникам ОБСЄ та особисто пану Послу Ертурулу Апакану за плідну спільну роботу.