В ВСУ пообещали и дальше способствовать работе СММ ОБСЕ
Киев • УНН
КИЕВ. 23 февраля. УНН. Вооруженные силы Украины будут и в дальнейшем обеспечивать благоприятные условия для работы и безопасности специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в зоне проведения АТО. Об этом сказал начальник Генерального штаба - Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Виктор Муженко на встрече председателем Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине послом Ертурулом Апаканом, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы Министерства обороны Украины.
"ВС Украины готовы и в дальнейшем обеспечивать благоприятные условия для работы и безопасности персонала СММ ОБСЕ в Украине", - заверил Муженко.
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По информации пресс-службы, в ходе встречи стороны обсудили ситуацию на Востоке Украины, текущие мероприятия деятельности и ближайшую политику безопасности перспектив работы СММ ОБСЕ, а также вопросы дальнейшего сотрудничества.
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Кроме того, начальник Генштаба ВСУ поблагодарил представителей ОБСЕ и лично господина Посла Ертурула Апакана за плодотворную совместную работу.