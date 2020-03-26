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У ЗСУ показали, як проходять випробування міномету "МП-120"

У ЗСУ показали, як проходять випробування міномету "МП-120"

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 березня. УНН. На загальновійськовому полігоні поблизу селища Гончарівське, що на Чернігівщині, за участі військових спеціалістів Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки тривають державні випробування дослідних зразків міномету “МП-120”, передає УНН із посиланням на повідомлення Генштабу ЗСУ у Facebook.

“Новий міномет „МП-120“ калібром 120 мм, розроблений українськими виробниками, має на меті замінити радянські аналоги, які були на озброєнні української армії, вітчизняним продуктом з численними доробками”, — йдеться у повідомленні.

За даними Генштабу, міномет “МП-120” призначений для знищення та придушення навісним вогнем живої сили і вогневих засобів противника, розташованих як відкрито, так і в укриттях польового типу, на крутих зворотних схилах висот, в глибоких лощинах, ущелинах та лісах, а також руйнування окопів, траншей і легких дерево-земляних споруд тощо.

“Властивості міномету дозволяють підтримувати механізовані підрозділи в бою, відбивати атаки противника вдень і вночі”, — йдеться у повідомленні.

За результатами випробувань буде прийнято рішення щодо можливості прийняття міномету “МП-120” на озброєння до Збройних Сил України.

Нагадаємо, в Україні випробували радар, який шукає вороже озброєння.

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