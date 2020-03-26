В ВСУ показали, как проходят испытания миномета "МП-120"
Киев • УНН
КИЕВ. 26 марта. УНН. На общевойсковом полигоне вблизи поселка Гончаровское в Черниговской области с участием военных специалистов Государственного научно-исследовательского института испытаний и сертификации вооружения и военной техники продолжаются государственные испытания опытных образцов миномета "МП-120", передает УНН со ссылкой на сообщение Генштаба ВСУ в Facebook.
"Новый миномет "МП-120" калибром 120 мм, разработанный украинскими производителями, имеет целью заменить советские аналоги, которые были на вооружении украинской армии, отечественным продуктом с многочисленными доработками", - говорится в сообщении.
По данным Генштаба, миномет "МП-120" предназначен для уничтожения и подавления навесным огнем живой силы и огневых средств противника, расположенных как открыто, так и в укрытиях полевого типа, на крутых обратных скатах высот, в глубоких лощинах, ущельях и лесах, а также разрушения окопов, траншей и легких дерево-земляных сооружений.
"Свойства миномета позволяют поддерживать механизированные подразделения в бою, отражать атаки противника днем и ночью", - говорится в сообщении.
По результатам испытаний будет принято решение о возможности принятия миномета "МП-120" на вооружение в Вооруженные Силы Украины.
Напомним, в Украине испытали радар, который ищет враждебное вооружение.