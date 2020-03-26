В ВСУ показали, как проходят испытания миномета "МП-120"

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 88014 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 100919 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 103063 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 102273 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 110465 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 99844 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 104639 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106487 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131438 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130416 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Актуальное
В ВСУ показали, как проходят испытания миномета "МП-120"

В ВСУ показали, как проходят испытания миномета "МП-120"

Киев  •  УНН

 • 29656 просмотра

КИЕВ. 26 марта. УНН. На общевойсковом полигоне вблизи поселка Гончаровское в Черниговской области с участием военных специалистов Государственного научно-исследовательского института испытаний и сертификации вооружения и военной техники продолжаются государственные испытания опытных образцов миномета "МП-120", передает УНН со ссылкой на сообщение Генштаба ВСУ в Facebook.

"Новый миномет "МП-120" калибром 120 мм, разработанный украинскими производителями, имеет целью заменить советские аналоги, которые были на вооружении украинской армии, отечественным продуктом с многочисленными доработками", - говорится в сообщении.

По данным Генштаба, миномет "МП-120" предназначен для уничтожения и подавления навесным огнем живой силы и огневых средств противника, расположенных как открыто, так и в укрытиях полевого типа, на крутых обратных скатах высот, в глубоких лощинах, ущельях и лесах, а также разрушения окопов, траншей и легких дерево-земляных сооружений.

"Свойства миномета позволяют поддерживать механизированные подразделения в бою, отражать атаки противника днем и ночью", - говорится в сообщении.

По результатам испытаний будет принято решение о возможности принятия миномета "МП-120" на вооружение в Вооруженные Силы Украины.

Напомним, в Украине испытали радар, который ищет враждебное вооружение.

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