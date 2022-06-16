У ЗСУ показали, як підірвали понтонний міст окупантів на Луганщині
Київ • УНН
КИЇВ. 16 червня. УНН. Бійці Сил спеціальних операцій ЗС України показали момент підриву понтонного мосту на Луганщині, за допомогою якого російські окупанти планували форсувати річку. Про це повідомляє УНН із посиланням на Facebook-сторінку Командування Сил спеціальних операцій ЗСУ.
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"Ми не знаємо, про що думали окупанти, коли прокладали понтонний міст для форсування річки на Луганщині. Адже навколо того місця – більш ніж достатньо недобрих знаків у вигляді спаленої російської техніки. Ми не знаємо, на що сподівався противник в той момент, коли під його носом серед ночі воїни ССО України мінували понтон. Але, ми точно знаємо, які емоції були в наших воїнів, коли вони відправили в повітря чергову ворожу переправу", – ідеться у повідомленні.
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