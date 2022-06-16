У ЗСУ показали, як підірвали понтонний міст окупантів на Луганщині

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"Ми не знаємо, про що думали окупанти, коли прокладали понтонний міст для форсування річки на Луганщині. Адже навколо того місця – більш ніж достатньо недобрих знаків у вигляді спаленої російської техніки. Ми не знаємо, на що сподівався противник в той момент, коли під його носом серед ночі воїни ССО України мінували понтон. Але, ми точно знаємо, які емоції були в наших воїнів, коли вони відправили в повітря чергову ворожу переправу", – ідеться у повідомленні.

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