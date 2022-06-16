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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В ВСУ показали, как подорвали понтонный мост оккупантов в Луганской области

Киев • УНН

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КИЕВ. 16 июня. УНН. Бойцы Сил специальных операций ВС Украины показали момент подрыва понтонного моста в Луганской области, с помощью которого российские оккупанты планировали форсировать реку. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook-страницу Командования Сил специальных операций ВСУ.

Цитата

"Мы не знаем, о чем думали оккупанты, когда прокладывали понтонный мост для форсирования реки в Луганской области. Ведь вокруг того места – более чем достаточно нехороших знаков в виде сожженной российской техники. Мы не знаем, на что надеялся противник в тот момент, когда под его носом среди ночи воины ССО Украины минировали понтон. Но мы точно знаем, какие эмоции были у наших воинов, когда они отправили в воздух очередную вражескую переправу", – говорится в сообщении.

Напомним

Украинские десантники показали, как из "Стугны" феерически сжигают российские боевые машины.

Украинские Национальные Новости

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