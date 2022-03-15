У ЗСУ заявили, що непідготовлених бійців не відправлять на передову
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Непідготовлених українських військових не буде відправлено на передову. Як заявив під час брифінгу начальник управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ Збройних сил України Роман Горбач, всі бійці проходять необхідне навчання, передає кореспондент УНН.
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"Непідготовлених людей на передову ніхто не відправляє. Всі мобілізовані проходять відповідне навчання у той термін, який необхідний для певної військової спеціальності", - заявив Горбач.
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Він наголосив, що підготовка рядового та сержантського складу в навчальних центрах проводиться за скороченими термінами, тобто без зниження якості навчання та триває від 7 до 20 діб, в залежності від складності спеціальності.
Горбач також зазначив, що з початком повномасштабного російського вторгнення до своїх підрозділів повернулося майже 100% резервістів. За рахунок колишніх учасників бойових дій, військовослужбовців та військовозобов'язаних, які вже відслужили, і комплектують бойові військові частини.
“Мобілізованих, які не проходили військову службу, на першому етапі направляють для здійснення відповідної фахової підготовки до навчальних центрів, після завершення якої вони вибувають для комплектування підрозділів, що ведуть бойові дії”, - додав він.
Додамо
Президент України Володимир Зеленський підписав указ про відзначення державними нагородами 234 військових ЗСУ за героїзм і особисту мужність, серед них - 59 були нагороджені посмертно.