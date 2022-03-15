В ВСУ заявили, что неподготовленных бойцов не отправят на передовую

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"Неподготовленных людей на передовую никто не отправляет. Все мобилизованные проходят соответствующее обучение в тот срок, который необходим для определенной военной специальности", - заявил Горбач.

Детали

Он подчеркнул, что подготовка рядового и сержантского состава в учебных центрах проводится по сокращенным срокам, то есть без снижения качества обучения и продолжается от 7 до 20 суток, в зависимости от сложности специальности.

Горбач также отметил, что с началом полномасштабного российского вторжения в свои подразделения вернулось почти 100% резервистов. За счет бывших участников боевых действий, военнослужащих и военнообязанных, которые уже отслужили, и комплектуют боевые воинские части.

“Мобилизованных, которые не проходили военную службу, на первом этапе направляют для осуществления соответствующей профессиональной подготовки в учебных центрах, после завершения которой они выбывают для комплектования подразделений, ведущих боевые действия”, - добавил он.

Добавим

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о награждении государственными наградами 234 военных ВСУ за героизм и личное мужество, среди них - 59 были награждены посмертно.



