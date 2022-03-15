В ВСУ заявили, что неподготовленных бойцов не отправят на передовую
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. Неподготовленные украинские военные не будут отправлены на передовую. Как заявил во время брифинга начальник управления персонала штаба Командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Роман Горбач, все бойцы проходят необходимое обучение, передает корреспондент УНН.
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"Неподготовленных людей на передовую никто не отправляет. Все мобилизованные проходят соответствующее обучение в тот срок, который необходим для определенной военной специальности", - заявил Горбач.
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Он подчеркнул, что подготовка рядового и сержантского состава в учебных центрах проводится по сокращенным срокам, то есть без снижения качества обучения и продолжается от 7 до 20 суток, в зависимости от сложности специальности.
Горбач также отметил, что с началом полномасштабного российского вторжения в свои подразделения вернулось почти 100% резервистов. За счет бывших участников боевых действий, военнослужащих и военнообязанных, которые уже отслужили, и комплектуют боевые воинские части.
“Мобилизованных, которые не проходили военную службу, на первом этапе направляют для осуществления соответствующей профессиональной подготовки в учебных центрах, после завершения которой они выбывают для комплектования подразделений, ведущих боевые действия”, - добавил он.
Добавим
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о награждении государственными наградами 234 военных ВСУ за героизм и личное мужество, среди них - 59 были награждены посмертно.