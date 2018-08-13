У зоні ООС зміцнили оборонні укріплення

"На лінії зіткнення з російськими окупаційними військами постійно проводиться укріплення і зміцнення фортифікаційних споруд, які надійно захищають наших військових. Бригади, задіяні в проведенні операції Об’єднаних сил, нарощують свою міць, постійно йде будівництво укриттів, щоб не допустити втрат військовослужбовців Збройних сил України", - сказано у повідомлені.



З метою уникнення підтоплень і руйнування окопів та траншей влаштовуються водовідвідні канави, водозбірні колодязі, дренажі з фашин, настили з дощок або жердин.



Для спорудження одного бліндажу потрібно близько 10 кубічних метрів лісоматеріалів, 2,5 кубічних метра дощок, 100 штук будівельних скоб та щонайменше 3 дні. Для потреби підрозділів, які виконують завдання в районі проведення операції Об’єднаних сил, вже виділено понад 2800 кубічних метрів лісоматеріалів, близько 24 тисяч штук будівельних скоб, 7588 кг цвяхів, більше 3800 метрів погонних плівки поліетиленової та 12 тонн дроту в’язального.

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