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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В зоне ООС улучшили оборонные укрепления

Киев • УНН

 • 12922 просмотра

КИЕВ. 13 августа. УНН. Украинские военные в зоне проведения операции Объединенных сил провели улучшение оборонительных укреплений. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

В зоне ООС улучшили оборонные укрепления

"На линии соприкосновения с российскими оккупационными войсками постоянно проводится улутшение и укрепление фортификационных сооружений, которые надежно защищают наших военных. Бригады, задействованные в проведении операции Объединенных сил, наращивают свою мощь, постоянно идет строительство укрытий, чтобы не допустить потерь военнослужащих Вооруженных сил Украины", - говорится в сообщении.

Во избежание подтоплений и разрушения окопов и траншей устраиваются водоотводные канавы, водосборные колодцы, дренажи из фашин, настилы из досок или жердей.

Для постройки одного блиндажа нужно около 10 кубических метров лесоматериалов, 2,5 кубических метра досок, 100 штук строительных скоб и минимум 3 дня. Для нужд подразделений, выполняющих задачи в районе проведения операции Объединенных сил, уже выделено более 2800 кубических метров лесоматериалов, около 24 тысяч штук строительных скоб, 7588 кг гвоздей, более 3800 метров погонной пленки полиэтиленовой и 12 тонн проволоки вязальной.

Напомним, в Украине испытали новый танк Т-72АМТ.


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