У Зімбабве тисячі жителів вийшли на марш за відставку Мугабе

Протестувальники вийшли в центр Харара з національними прапорами і плакатами з закликом президенту скласти повноваження. Подібні акції очікуються і в інших містах Зімбабве.

Натомість президент країни Роберт Мугабе відмовляється достроково йти у відставку, наполягаючи на тому, що є єдиним законним правителем Зімбабве.

Як повідомляв УНН, в Африканському Союзі закликали військових Зімбабве повернутися в казарми.