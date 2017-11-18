У Зімбабве тисячі жителів вийшли на марш за відставку Мугабе
Київ • УНН
КИЇВ. 18 листопада. УНН. В суботу, 18 листопада, в столиці Зімбабве Харара проходить багатотисячні протести з вимогою відставки президента країни Роберта Мугабе, повідомляє УНН, з посиланням на The Guardian.
Протестувальники вийшли в центр Харара з національними прапорами і плакатами з закликом президенту скласти повноваження. Подібні акції очікуються і в інших містах Зімбабве.
Натомість президент країни Роберт Мугабе відмовляється достроково йти у відставку, наполягаючи на тому, що є єдиним законним правителем Зімбабве.
Як повідомляв УНН, в Африканському Союзі закликали військових Зімбабве повернутися в казарми.