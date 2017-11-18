В Зимбабве тысячи жителей вышли на марш за отставку Мугабе
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. В субботу, 18 ноября, в столице Зимбабве Хараре проходят многотысячные протесты с требованием отставки президента страны Роберта Мугабе, сообщает УНН со ссылкой на The Guardian.
Протестующие вышли в центр Хараре с национальными флагами и плакатами с призывом президенту сложить полномочия. Подобные акции ожидаются и в других городах Зимбабве.
Вместе с тем, президент страны Роберт Мугабе отказывается досрочно уходить в отставку, настаивая на том, что является единственным законным правителем Зимбабве.
Как сообщал УНН, в Африканском Союзе призвали военных Зимбабве вернуться в казармы.