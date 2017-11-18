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Украина и США сделают совместное заявление после переговоров в Саудовской Аравии - СМИ
17:15 • 24662 просмотра

Украина и США сделают совместное заявление после переговоров в Саудовской Аравии - СМИ

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 53820 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 73242 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 79837 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 79497 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 63405 просмотра

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11 марта, 06:59 • 100752 просмотра

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В Зимбабве тысячи жителей вышли на марш за отставку Мугабе

В Зимбабве тысячи жителей вышли на марш за отставку Мугабе

Киев  •  УНН

 • 12181 просмотра

КИЕВ. 18 ноября. УНН. В субботу, 18 ноября, в столице Зимбабве Хараре проходят многотысячные протесты с требованием отставки президента страны Роберта Мугабе, сообщает УНН со ссылкой на The Guardian.

Протестующие вышли в центр Хараре с национальными флагами и плакатами с призывом президенту сложить полномочия. Подобные акции ожидаются и в других городах Зимбабве.

Вместе с тем, президент страны Роберт Мугабе отказывается досрочно уходить в отставку, настаивая на том, что является единственным законным правителем Зимбабве.

Как сообщал УНН, в Африканском Союзе призвали военных Зимбабве вернуться в казармы.

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