У ЖК “Медовий” з’явився власний відділ продажу
Київ • УНН
КИЇВ. 13 листопада. УНН. У ЖК “Медовий” з’явився власний відділ продажу. Окремий відділ продажу розташувався біля житлового комплексу, який Холдингова компанія “Київміськбуд” зводить на вул. Петра Радченка, 27-29. Тепер покупці можуть не тільки на місці отримати консультацію, обрати нерухомість, а й побачити хід будівництва на власні очі, передає УНН.
“Створення окремих відділів продажу біля великих об’єктів — поширена практика нашої компанії. Ми маємо позитивний досвід продажу об’єктів на місці таких, як ЖК „Французький квартал“ і Позняки, 4-А. Людям дійсно зручно, адже одразу бачиш і сам мікрорайон, і його інфраструктуру, і житловий комплекс, в якому обираєш свою майбутню квартиру. На сьогоднішній день у „Київміськбуду“ працюють 5 окремих відділів продажу і Центральний на вул. Омеляновича-Павленка, 4/6. Хочу підкреслити, що в кожному відділі продажу наші менеджери можуть проконсультувати не тільки по окремому житловому комплексі, а й по всіх об’єктах компанії”, - сказала директор Департаменту продажу та маркетингу Тетяна Маркова.
Відділ продажу ЖК “Manhattan” — вул. просп. Перемоги (зупинка громадського транспорту “Центральний палац урочистих подій”).
Відділ продажу ЖК “Mirax” — вул. Глибочицька, 43.
Відділ продажу ЖК “На Каховській” — вул. Каховська, 60.
Відділ продажу ЖК на Новомостицькій/Замковецькій — вул. Сергія Данькевича, 28-Б.
Відділ продажу ЖК “Медовий” — вул. Петра Радченка, 27-29.
Центральний відділ продажу — вул. Омеляновича-Павленка, 4/6.
Також всі питання щодо умов купівлі нерухомості, розстрочок, акцій і іпотечних кредитів від “Київміськбуд”, можна поставити за тел: