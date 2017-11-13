В ЖК "Медовый" появился собственный отдел продаж
Киев • УНН
КИЕВ. 13 ноября. УНН. В ЖК "Медовый" появился собственный отдел продаж. Отдельный отдел продаж расположился возле жилого комплекса, который Холдинговая компания "Киевгорстрой" возводит на ул. Петра Радченко, 27-29. Теперь покупатели могут не только на месте получить консультацию, выбрать недвижимость, но и увидеть ход строительства воочию, передает УНН.
“Создание отдельных отделов продаж возле крупных объектов — распространенная практика нашей компании. Мы имеем положительный опыт продажи объектов на месте таких, как ЖК „Французский квартал“ и Позняки, 4-А. Людям действительно удобно, ведь сразу видишь и сам микрорайон, и его инфраструктуру и жилой комплекс, в котором выбираешь свою будущую квартиру. На сегодняшний день у „Киевгорстроя“ работают 5 отдельных отделов продаж и Центральный на ул. Емельяновича-Павленко, 4/6. Хочу подчеркнуть, что в каждом отделе продаж наши менеджеры могут проконсультировать не только по отдельному жилому комплексу, но и по всем объектам компании”, — сказала директор Департамента продаж и маркетинга Татьяна Маркова.
Отдел продаж ЖК “Manhattan” — ул. просп. Победы (остановка общественного транспорта “Центральный дворец торжественных событий”).
Отдел продаж ЖК “Mirax” — ул. Глубочицкая, 43.
Отдел продаж ЖК “На Каховской” — ул. Каховская, 60.
Отдел продаж ЖК на Новомостицкой / Замковецкая — ул. Сергея Данькевича, 28-Б.
Отдел продаж ЖК “Медовый” — ул. Петра Радченко, 27-29.
Центральный отдел продаж — ул. Емельяновича-Павленко, 4/6.
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