В ЖК "Медовый" появился собственный отдел продаж

“Создание отдельных отделов продаж возле крупных объектов — распространенная практика нашей компании. Мы имеем положительный опыт продажи объектов на месте таких, как ЖК „Французский квартал“ и Позняки, 4-А. Людям действительно удобно, ведь сразу видишь и сам микрорайон, и его инфраструктуру и жилой комплекс, в котором выбираешь свою будущую квартиру. На сегодняшний день у „Киевгорстроя“ работают 5 отдельных отделов продаж и Центральный на ул. Емельяновича-Павленко, 4/6. Хочу подчеркнуть, что в каждом отделе продаж наши менеджеры могут проконсультировать не только по отдельному жилому комплексу, но и по всем объектам компании”, — сказала директор Департамента продаж и маркетинга Татьяна Маркова.

Отдел продаж ЖК “Manhattan” — ул. просп. Победы (остановка общественного транспорта “Центральный дворец торжественных событий”).

Отдел продаж ЖК “Mirax” — ул. Глубочицкая, 43.

Отдел продаж ЖК “На Каховской” — ул. Каховская, 60.

Отдел продаж ЖК на Новомостицкой / Замковецкая — ул. Сергея Данькевича, 28-Б.

Отдел продаж ЖК “Медовый” — ул. Петра Радченко, 27-29.

Центральный отдел продаж — ул. Емельяновича-Павленко, 4/6.