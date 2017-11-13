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Украина и США сделают совместное заявление после переговоров в Саудовской Аравии - СМИ
17:15 • 24662 просмотра

Украина и США сделают совместное заявление после переговоров в Саудовской Аравии - СМИ

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 53816 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 73235 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 79833 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 79497 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 63405 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 100107 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 100752 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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В ЖК "Медовый" появился собственный отдел продаж

В ЖК "Медовый" появился собственный отдел продаж

Киев  •  УНН

 • 24967 просмотра

КИЕВ. 13 ноября. УНН. В ЖК "Медовый" появился собственный отдел продаж. Отдельный отдел продаж расположился возле жилого комплекса, который Холдинговая компания "Киевгорстрой" возводит на ул. Петра Радченко, 27-29. Теперь покупатели могут не только на месте получить консультацию, выбрать недвижимость, но и увидеть ход строительства воочию, передает УНН.

“Создание отдельных отделов продаж возле крупных объектов — распространенная практика нашей компании. Мы имеем положительный опыт продажи объектов на месте таких, как ЖК „Французский квартал“ и Позняки, 4-А. Людям действительно удобно, ведь сразу видишь и сам микрорайон, и его инфраструктуру и жилой комплекс, в котором выбираешь свою будущую квартиру. На сегодняшний день у „Киевгорстроя“ работают 5 отдельных отделов продаж и Центральный на ул. Емельяновича-Павленко, 4/6. Хочу подчеркнуть, что в каждом отделе продаж наши менеджеры могут проконсультировать не только по отдельному жилому комплексу, но и по всем объектам компании”, — сказала директор Департамента продаж и маркетинга Татьяна Маркова.

Отдел продаж ЖК “Manhattan” — ул. просп. Победы (остановка общественного транспорта “Центральный дворец торжественных событий”).

Отдел продаж ЖК “Mirax” — ул. Глубочицкая, 43.

Отдел продаж ЖК “На Каховской” — ул. Каховская, 60.

Отдел продаж ЖК на Новомостицкой / Замковецкая — ул. Сергея Данькевича, 28-Б.

Отдел продаж ЖК “Медовый” — ул. Петра Радченко, 27-29.

Центральный отдел продаж — ул. Емельяновича-Павленко, 4/6.

Также все вопросы об условиях покупки недвижимости, рассрочек, акций и ипотечных кредитов от “Киевгорстрой”, можно поставить по тел: (044) 280-90-11 с 8:00 до 20:00.

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