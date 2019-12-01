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У Житомирській області виявили тіло загиблої жінки під час пожежі

У Житомирській області виявили тіло загиблої жінки під час пожежі

Київ • УНН

 • 11681 перегляди

КИЇВ. 1 грудня. УНН. Під час пожежі, що виникла у суботу, 30 листопада в Андрушівському районі Житомирської області, рятувальники виявили тіло загиблої жінки. Про це йдеться в повідомленні на сайті ДСНС України у Житомирській області, передає УНН.

Так, за інформацією рятувальників, 30 листопада о 19:58 до Служби порятунку “101” надійшло повідомлення від чергового поліції про пожежу в житловому будинку у селі Старосілля Андрушівського району.

На момент прибуття вогнеборців будівля по всій його площі була повністю охоплена вогнем. Зі слів сусідки всередині могла знаходитись власниця похилого віку. Після знеструмлення житлового будинку, було організовано процес гасіння та пошуково-рятувальні роботи.

Під час обстеження житлових приміщень вогнеборцями виявлено обгоріле тіло жінки 1956 року народження. Силами бійців ДСНС о 21:15 пожежа була локалізована, до 01:05 тривала її остаточна ліквідація.

Попередня причина займання — порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації пічного палення. Остаточні обставини встановлюються фахівцями.

Як повідомляв УНН, напередодні у пожежі на Донеччині загинула 95-річна жінка.

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