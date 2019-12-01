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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 40717 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 108130 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 100043 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 107379 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 118279 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 147611 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 148175 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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В Житомирской области обнаружили тело погибшей женщины во время пожара

В Житомирской области обнаружили тело погибшей женщины во время пожара

Киев  •  УНН

 • 11680 просмотра

КИЕВ. 1 декабря. УНН. Во время пожара, возникшего в субботу, 30 ноября в Житомирской области Житомирской области, спасатели обнаружили тело погибшей женщины. Об этом говорится в сообщении на сайте ГСЧС Украины в Житомирской области, передает УНН.

Так, по информации спасателей, 30 ноября в 19:58 в Службу спасения “101” поступило сообщение от дежурного полиции о пожаре в жилом доме в селе Староселье Андрушевского района.

На момент прибытия пожарных здание по всей его площади была полностью охвачена огнем. По словам соседки внутри могла находиться хозяйка пожилого возраста. После обесточивания жилого дома, был организован процесс тушения и поисково-спасательные работы.

При обследовании жилых помещений пожарными обнаружено обгоревшее тело женщины 1956 года рождения. Силами бойцов ГСЧС в 21:15 пожар был локализован, в 1:05 продолжалась его окончательная ликвидация.

Предварительная причина возгорания — нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного сожжения. Окончательные обстоятельства устанавливаются специалистами.

Как сообщал УНН, накануне при пожаре в Донецкой области погибла 95-летняя женщина.

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