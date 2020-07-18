У Житомирі затримали вандала, який обікрав військове кладовище
Київ • УНН
КИЇВ. 18 липня. УНН. У Житомирі поліцейські знайшли вандала, який викрав на військовому кладовищі мармурові скульптури. Про це написав у Facebook Житомирський міський голова Сергій Сухомлин, передає УНН.
“Поліцейські знайшли вандала, який викрав на військовому кладовищі мармурові скульптури. Це житель Житомира. У чоловіка вилучили все, що той поцупив на цвинтарі”, — написав Сухомлин.
З його слів, "завдяки перепостам та швидкому поширенню інформації — встановлено особу, що зчинила наругу над могилами Героїв".
У пресслужбі ГУНП в Житомирській області розповіли деталі інциденту, вказавши, що 17 липня вранці до поліції надійшло повідомлення про крадіжку з військового кладовища в обласному центрі. На місці події поліцейські вилучили записи з камер відеоспостереження.
"Під час спілкування з жителями цього мікрорайону дільничні офіцери встановили особу чоловіка, зафільмованого на відео. За місцем його проживання знайшлися і викрадені мармуровий ангел та ваза", - розповів начальник Житомирського ВП Сергій Крошко.
Причетним до вандалізму виявився житель обласного центру, 1983 року народження. Його доставили до відділку для дачі свідчень та встановлення усіх обставин, додали у поліції.
Досудове розслідування проводиться за ч. 3 ст. 297 (Наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого) ККУ. Санкція статті передбачає відповідальність у вигляді обмеження волі строком від 4 до 5 років або позбавлення волі строком від 4 до 7 років.
Нагадаємо, Правоохоронці затримали двох вандалів, які завдали шкоди “Замку Річарда” на Андріївському узвозі в Києві.