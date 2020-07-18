В Житомире задержали вандала, который обокрал военное кладбище
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июля. УНН. В Житомире полицейские нашли вандала, который похитил на военном кладбище мраморные скульптуры. Об этом написал в Facebook Житомирский городской голова Сергей Сухомлин, передает УНН.
"Полицейские нашли вандала, который похитил на военном кладбище мраморные скульптуры. Это житель Житомира. У мужчины изъяли все, что он украл на кладбище", - написал Сухомлин.
По его словам, "благодаря перепостам и быстрому распространению информации - установлено лицо, совершившое надругательство над могилами Героев".
В пресс-службе ГУНП в Житомирской области сообщили детали инцидента, указав, что 17 июля утром в полицию поступило сообщение о краже из военного кладбища в областном центре. На месте происшествия полицейские изъяли записи с камер видеонаблюдения.
"Во время общения с жителями этого микрорайона участковые офицеры установили личность мужчины, снятого на видео. По месту его жительства нашлись и похищенные мраморный ангел и ваза", - рассказал начальник Житомирского ОП Сергей Крошко.
Причастным к вандализму оказался житель областного центра, 1983 года рождения. Его доставили в участок для дачи показаний и установления всех обстоятельств, добавили в полиции.
Досудебное расследование проводится по ч. 3 ст. 297 (Надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего) УКУ. Санкция статьи предусматривает ответственность в виде ограничения свободы сроком от 4 до 5 лет или лишение свободы сроком от 4 до 7 лет.
Напомним, правоохранители задержали двух вандалов, которые нанесли ущерб "Замку Ричарда" на Андреевском спуске в Киеве.