У Житомирі відкрили лабораторію, в якій можна проводити від 6 тис. досліджень щодня
Київ • УНН
ЖИТОМИР-КИЇВ. 7 лютого. УНН. На базі Житомирської обласної лікарні відкрили лабораторію, у якій можна буде проводити від шести тисяч досліджень щодня. Про це проінформували у прес-службі Житомирської ОДА, повідомляє УНН.
Така лабораторія в області перша, вона обладнана необхідною технікою, її штат складає понад 100 працівників.
“До складу лабораторії входить п’ясть відділів, де виконуються відповідні види лабораторних досліджень: клініко-гематологічний, біохімічний, цитологічний, імунологічний, бактеріологічний. Лабораторні дослідження виконуються за 132 методиками, що дає можливість забезпечити лікувально-діагностичний процес при наданні 3 рівня медичної допомоги. На ремонт приміщення під лабораторію спрямовано 1,5 млн грн із обласного бюджету, на придбання медичного оснащення — 2,5 млн грн із обласного та державного бюджетів”, — повідомили у Житомирській ОДА.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, перший медико-соціальний заклад для невиліковно хворих відкрили на Закарпатті.