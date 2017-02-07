В Житомире открыли лабораторию, в которой можно проводить от 6 тыс. исследований ежедневно

Такая лаборатория в области первая, она оборудована необходимой техникой, ее штат составляет более 100 человек.

"В состав лаборатории входит пять отделов, где выполняются соответствующие виды лабораторных исследований: клинико-гематологический, биохимический, цитологический, иммунологический, бактериологической. Лабораторные исследования выполняются по 132 методикам, что позволяет обеспечить лечебно-диагностический процесс при предоставлении 3 уровня медицинской помощи. На ремонт помещения под лабораторию направлено 1,5 млн грн из областного бюджета на приобретение медицинского оснащения - 2,5 млн грн из областного и государственного бюджетов", - сообщили в Житомирской ОГА.

Напомним, как сообщал УНН, первое медико-социальное заведение для неизлечимо больных открыли на Закарпатье.