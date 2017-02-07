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В Житомире открыли лабораторию, в которой можно проводить от 6 тыс. исследований ежедневно

Киев • УНН

 • 8183 просмотра

ЖИТОМИР-КИЕВ. 7 февраля. УНН. На базе Житомирской областной больницы открыли лабораторию, в которой можно будет проводить от шести тысяч исследований ежедневно. Об этом проинформировали в пресс-службе Житомирской ОГА, сообщает УНН.

В Житомире открыли лабораторию, в которой можно проводить от 6 тыс. исследований ежедневно

Такая лаборатория в области первая, она оборудована необходимой техникой, ее штат составляет более 100 человек.

"В состав лаборатории входит пять отделов, где выполняются соответствующие виды лабораторных исследований: клинико-гематологический, биохимический, цитологический, иммунологический, бактериологической. Лабораторные исследования выполняются по 132 методикам, что позволяет обеспечить лечебно-диагностический процесс при предоставлении 3 уровня медицинской помощи. На ремонт помещения под лабораторию направлено 1,5 млн грн из областного бюджета на приобретение медицинского оснащения - 2,5 млн грн из областного и государственного бюджетов", - сообщили в Житомирской ОГА.

Напомним, как сообщал УНН, первое медико-социальное заведение для неизлечимо больных открыли на Закарпатье.

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