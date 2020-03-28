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У Житомирі дев'ятеро людей перебувають у лікарнях із пневмонією

У Житомирі дев'ятеро людей перебувають у лікарнях із пневмонією

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 березня. УНН. У Житомирі на сьогоднішній ранок 9 людей перебувають із пневмонією у лікарнях міста. Про це на свій сторінці у Facebook повідомив мер міста Житомира Сергій Сухомлин, передає УНН.

“Станом на 8:00 28 березня ситуація з COVID-19 по лікарнях міста незмінна. Наразі в інфекційному відділенні лікарні №1 міста Житомира з пневмоніями знаходяться 9 пацієнтів", - зазначив він.

Нагадаємо, у Житомирській області зафіксовано п’ятий випадок інфікування коронавірусом COVID-19.

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