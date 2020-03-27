На Житомирщині виявили п’ятий випадок інфікування коронавірусом
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. У Житомирській області зафіксовано п’ятий випадок інфікування коронавірусом COVID-19. Зазначається, що особа перебувала у контакті з померлою від коронавірусу 71-річною жінкою. Про це у Facebook написав голова Житомирської ОДА Віталій Бунченко, передає УНН.
"Від Житомирського обласного лабораторного центру отримано нові результати ПЛР-аналізу від 10 хворих по області. Через стрімке поширення хвороби змушений повідомити, що новий, 5 випадок на Житомирщині виявлено у жінки, яка перебувала у контакті з померлою 71-річною жінкою", - написав Бунченко.
За його словами, по іншим підозрам в Радомишлі лабораторний центр повторно перевірятиме результати у двох хворих, у трьох – результат негативний.
"У доповнення маємо і хороші новини: підозра на COVID-19 не підтвердилась у 2-х хворих з Житомира, 1-го з Черняхова та 2-х з Бердичева",- зазначив Бунченко.
Як повідомляв УНН раніше, у Радомишлі Житомирської області зафіксована перша смерть від коронавірусу в Україні. Померлою виявилася 71-річна жінка, яка повернулася із Польщі.