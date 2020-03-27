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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 71246 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 84221 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 97289 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 94639 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 106131 просмотра

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5 марта, 08:58 • 103452 просмотра

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131113 просмотра

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В Житомирской области обнаружили пятый случай инфицирования коронавирусом

В Житомирской области обнаружили пятый случай инфицирования коронавирусом

Киев  •  УНН

 • 17871 просмотра

КИЕВ. 27 марта. УНН. В Житомирской области зафиксирован пятый случай инфицирования коронавирусом COVID-19. Отмечается, что лицо находилось в контакте с умершей от коронавируса 71-летней женщиной. Об этом в Facebook написал глава Житомирской ОГА Виталий Бунченко, передает УНН.

"От Житомирского областного лабораторного центра получены новые результаты ПЦР-анализа от 10 больных по области. Из-за стремительного распространения болезни вынужден сообщить, что новый, 5 случай в Житомирской области обнаружен у женщины, находившейся в контакте с умершей 71-летней женщиной", - написал Бунченко.

По его словам, по другим подозрениям в Радомышле лабораторный центр повторно проверять результаты у двух больных, у троих - результат отрицательный.

"В дополнение есть и хорошие новости: подозрение на COVID-19 не подтвердилось у 2-х больных из Житомира, 1-го из Черняхова и 2-х из Бердичева", - отметил Бунченко.

Как сообщал УНН ранее, в Радомышле Житомирской области зафиксирована первая смерть от коронавируса в Украине. Умершей оказалась 71-летняя женщина, которая вернулась из Польши.

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