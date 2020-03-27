В Житомирской области обнаружили пятый случай инфицирования коронавирусом
Киев • УНН
КИЕВ. 27 марта. УНН. В Житомирской области зафиксирован пятый случай инфицирования коронавирусом COVID-19. Отмечается, что лицо находилось в контакте с умершей от коронавируса 71-летней женщиной. Об этом в Facebook написал глава Житомирской ОГА Виталий Бунченко, передает УНН.
"От Житомирского областного лабораторного центра получены новые результаты ПЦР-анализа от 10 больных по области. Из-за стремительного распространения болезни вынужден сообщить, что новый, 5 случай в Житомирской области обнаружен у женщины, находившейся в контакте с умершей 71-летней женщиной", - написал Бунченко.
По его словам, по другим подозрениям в Радомышле лабораторный центр повторно проверять результаты у двух больных, у троих - результат отрицательный.
"В дополнение есть и хорошие новости: подозрение на COVID-19 не подтвердилось у 2-х больных из Житомира, 1-го из Черняхова и 2-х из Бердичева", - отметил Бунченко.
Как сообщал УНН ранее, в Радомышле Житомирской области зафиксирована первая смерть от коронавируса в Украине. Умершей оказалась 71-летняя женщина, которая вернулась из Польши.