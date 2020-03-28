В Житомире девять человек находятся в больницах с пневмонией
Киев • УНН
КИЕВ. 28 марта. УНН. В Житомире на сегодняшнее утро 9 человек находятся с пневмонией в больницах города. Об этом на свой странице в Facebook сообщил мэр города Житомира Сергей Сухомлин, передает УНН.
"По состоянию на 8:00 28 марта ситуация с COVID-19 по больницам города неизменна. Сейчас в инфекционном отделении больницы №1 города Житомира с пневмониями находятся 9 пациентов", - отметил он.
Напомним, в Житомирской области зафиксировано пятый случай инфицирования коронавирусом COVID-19.