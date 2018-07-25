У Житомирі чоловік вистрибнув з вікна лікарні
Київ • УНН
ЖИТОМИР-КИЇВ. 25 липня. УНН. Чоловік вистрибнув з шостого поверху обласної лікарні у Житомирі. Цю інформацію кореспонденту УНН підтвердила керівник відділу комунікації ГУНП у Житомирській області.
Подія сталася вчора, 24 липня, близько 18:20.
"Чоловік 1966 року народження, мешканець Бердичева, вистрибнув з вікна шостого поверху Житомирської обласної лікарні", - повідомили у відділі комунікації.
Відомо, що загиблий перебував на лікуванні з 20 липня. Від отриманих травм він загинув на місці.
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Нагадаємо, з вікна однієї з лікарень Львова випав 66-річний чоловік. Від отриманих травм він загинув на місці.