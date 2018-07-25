В Житомире мужчина выпрыгнул из окна больницы
Киев • УНН
ЖИТОМИР-КИЕВ. 25 июля. УНН. Мужчина выпрыгнул из шестого этажа областной больницы в Житомире. Эту информацию корреспонденту УНН подтвердила руководитель отдела коммуникации ГУНП в Житомирской области.
Происшествие случилось вчера, 24 июля, около 18:20.
"Мужчина 1966 года рождения, житель Бердичева, выпрыгнул из окна шестого этажа Житомирской областной больницы", - сообщили в отделе коммуникации.
Известно, что погибший находился на лечении с 20 июля. От полученных травм он погиб на месте.
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Напомним, из окна одной из больниц Львова выпал 66-летний мужчина. От полученных травм он погиб на месте.