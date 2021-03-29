У Зеленського все ж поговорили із США, але - не з Байденом

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КИЇВ. 29 березня. УНН. Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з радником Президента США з питань національної безпеки Джейкобом Салліваном. Як повідомили в Офісі Президента, говорили про загострення на Донбасі, Кримську платформу та НАТО, передає УНН.

Про Кримську платформу

За даними Офісу, Андрій Єрмак подякував Сполученим Штатам за чітку й послідовну політику з підтримки суверенітету й територіальної цілісності України.

“Ми високо цінуємо нещодавні сильні заяви Президента Джо Байдена та представників вашої адміністрації щодо Криму. Для нас є дуже важливим підтвердження політики США щодо невизнання спроби анексії Криму, засудження незаконної окупації півострова, а також підтримка нашої ініціативи “Кримська платформа”, — сказав керівник Офісу Президента.

Про загострення на Донбасі

Крім того, Андрій Єрмак розповів співрозмовнику про безпекову ситуацію на лінії розмежування на Донбасі. Він відзначив, що в останні тижні спостерігається небезпечна тенденція до збільшення кількості порушень режиму припинення вогню та кількості загиблих.

“Минулої п’ятниці, 26 березня, ми втратили за один день чотирьох наших воїнів”, — зазначив він.

Керівник Офісу Глави держави додав, що США могли б відіграти більш активну роль у просуванні мирних переговорів щодо припинення війни на Донбасі.

Про НАТО

Керівник Офісу Глави Української держави також зауважив, що завдяки підтримці США Україна вже отримала статус Партнера з розширеними можливостями НАТО (EOP) і розраховує на отримання плану дій щодо членства в Альянсі (ПДЧ).

Що сказав радник Байдена

За даними Офісу, Салліван відзначив зусилля України у проведенні реформ. Він наголосив, що США допомагатимуть Україні в досягненні її політичних, економічних, безпекових цілей.

Також він запевнив у готовності й надалі допомагати Україні в отриманні повноправного членства в НАТО.

Контекст

Джо Байден, після призначення на посаду президента США, провів низку телефонних розмов. Проте Президенту України не подзвонив і досі.

Заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква заявив, що телефонна розмова між лідерами України Володимиром Зеленським та США Джозефом Байденом готується, як і візит Президента України до Сполучених Штатів. 

Днями заступник помічника Держсекретаря США Джордж Кент, який відповідає у Державному департаменті за політику щодо регіону та України заявив, що звінок президентів США Джозефа Байдена та України Володимира Зеленського, враховуючи його символічність, має бути підкріплено діями. І Сполучені Штати хочуть, щоб Україна досягла успіху, а для нього повинні бути правильні дії та правильні реформи. 

Українські Національні Новини

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