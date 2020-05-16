У Зеленського розповіли, які завдання поставив Президент перед Саакашвілі
Київ • УНН
КИЇВ. 16 травня. УНН. Президент Зеленський поставив перед новопризначеним головою Нацради реформ Міхеїлом Саакашвілі низку завдань, зокрема, щодо удосконалення податкового законодавства та завершення реформи митниці. Про це йдеться у повідомленні щодо зустрічі керівника Офісу Президента Андрія Єрмака та голови Нацради реформ Міхеїла Саакашвілі із послами "Великої сімки", інформує УНН із посиланням на пресслужбу ОП.
"Міхеїл Саакашвілі розповів послам G7 та ЄС про плани Національної ради щодо реформ. Зокрема, Глава держави поставив завдання удосконалення податкового законодавства, продовження дерегуляції та завершення реформи митниці. Крім того, серед завдань – координація співпраці з міжнародними організаціями", - йдеться у повідомленні.
Як зазначив Саакашвілі, незабаром відбудуться консультації з провідними бізнес-асоціаціями України та буде напрацьована програма Національної ради реформ, яку представлять на затвердження Главі держави.
Нагадаємо, Зеленський провів нараду зі Степановим та Шмигалем.
Як повідомлялося раніше в УНН, Саакашвілі розповів про свої плани дій на новій посаді.